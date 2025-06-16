США перебрасывают свои самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 через Атлантический океан в "беспрецедентно массовом" масштабе. Возможно, это происходит для участия американской армии в войне Израиля и Ирана.

Об этом сообщает аналитический ресурс Military Watch Magazine.

Издание пишет, что по состоянию на вчерашний вечер было переброшено более 30 воздушных судов. Самолеты предназначены для дозаправки истребителей и бомбардировщиков ВВС и ВМС США, если Соединенные Штаты более активно вступят в войну. Также ресурс добавляет, что Израилю помогают наносить удары по Ирану самолеты-заправщики из нескольких западных стран.

Вообще же США уже являются активным участником боевых действий: они развернули свои системы ПВО THAAD и эсминцы боевой системы "Иджис" (Aegis) для помощи Израилю в сбивании иранских баллистических ракет. "Иджис" - это сеть корабельных средств освещения обстановки, средств поражения, таких как зенитные управляемые ракеты SM-2 и SM-3, и средств управления на базе автоматизированных систем боевого управления.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты "могут вмешаться" в израильско-иранский конфликт.

Перед этим он написал пост, что в настоящее время идет работа над сделкой между сторонами, и скором завершении конфликта.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе. Накануне Нетаньяху заявил, что военные его страны ликвидировали главу разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя Хассана Мохакика. Иран призвал палестинцев находиться как можно дальше от ядерных объектов Израиля.

Следим за происходящим на Ближнем Востоке в нашем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.