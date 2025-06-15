Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные его страны ликвидировали главу разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя Хассана Мохакика.

Об этом глава израильского правительства сообщил в эфире американского информационного канала Fox News.

"Несколько минут назад, могу вам сказать, что мы достали главу их разведки и его заместителя в Тегеране", – заявил Нетаньяху.

При этом он назвал "ложными сообщениями" материал, опубликованный информагентством Reuters о том, что президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю убивать аятоллу Хаменеи.

"Есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь вдаваться в это. Но мы делаем то, что должны делать", – сказал Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху призвал народ Ирана к борьбе, вспомнив вавилонский плен иудеев.

"Пришло время иранскому народу объединиться вокруг своего флага и своего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и угнетающего режима. Это – ваш шанс встать и позволить вашим голосам быть услышанными. Женщина, жизнь, свобода!" – заявил глава израильского правительства.

Перед этим премьер Израиля заявил, что война с исламской республикой будет долгой.