Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует рост европейских цен на газ из-за ударов по иранским газовым мощностям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Иран поставлял газ в Турцию, а та, в свою очередь, перепродавала его в ЕС.

В настоящее же время поставки иранского газа оказались под угрозой, а заменить его российским топливом Анкара не сможет из-за того, что оба газопровода уже почти полностью загружены.

Отмечается, что в результате Турции придётся либо сократить экспорт газа в ЕС, либо увеличить долю более дорогого сжиженного газа. В обоих случаях это может привести к росту цен в Европе, пишет Коболев.

Он также отметил, что если Израиль продолжит наносить удары по газовому сектору Ирана, часть российского газа может быть перенаправлена в Иран.

Ранее об угрозе глобальной энергетике из-за ударов Израиля писали западные СМИ.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе. Ночью Израиль обстрелял нефтебазу и топливный резервуар недалеко от Тегерана. Иран ударил по израильским городам, погибли восемь израильтян, 35 человек считаются пропавшими без вести.

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