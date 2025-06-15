Чиновник из страны Персидского залива раскритиковал удар Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

Об этом сообщает CNN.

Как известно, указанное месторождение является крупнейшим в мире объектом такого рода, который Иран делит с Катаром.

По словам чиновника, такие действия со стороны Израиля являются угрозой для глобальной энергетической безопасности.

"Это очень безрассудное поведение, которое угрожает глобальной энергетической безопасности, учитывая, что катарское месторождение является жизненно важным источником энергии для США, Европы и мира. Этот удар ставит под угрозу интересы Соединенных Штатов и региональных союзников, таких как Катар и другие. Хотя значительные инвестиции США осуществляются только на катарской стороне крупнейшего в мире газового месторождения, эта эскалация представляет угрозу этим инвестициям", - заявил чиновник.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе. Ночью Израиль обстрелял нефтебазу и топливный резервуар недалеко от Тегерана. Иран ударил по израильским городам, погибли восемь израильтян, 35 человек считаются пропавшими без вести.

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