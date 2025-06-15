Издание The Washington Post раскрыло детали операции Моссада на территории Ирана, которая предшествовала атаке Израиля 13 июня и позволила нейтрализовать иранскую ПВО и ракетные установки.

"Когда истребители F-35 ВВС Израиля начали атаку на иранские ядерные объекты и военное командование, на месте уже действовала менее технологичная, но не менее эффективная угроза. По данным источников, знакомых с операцией, Израиль в течение нескольких месяцев тайно завозил в Иран детали для сотен квадрокоптеров с взрывчаткой - в чемоданах, грузовиках и контейнерах, а также боеприпасы, запускаемые с беспилотных платформ. Небольшие группы агентов с этим оборудованием разместились возле иранских систем ПВО и пусковых установок. С началом воздушной атаки часть этих групп вывела из строя системы противовоздушной обороны, другие - нанесли удары по ракетным пусковым установкам в момент их выезда из укрытий. Эта операция частично объясняет, почему ответ Ирана на израильские удары оказался относительно ограниченным", - пишет издание.

По словам одного из источников, в первые часы атаки с земли были поражены десятки иранских ракет.

"Подготовка к нынешней операции велась годами. Израиль знал, где Иран хранит ракеты, готовые к запуску, но из-за расстояния необходимо было иметь возможность атаковать их прямо на месте. Поэтому Моссад доставлял дроны через коммерческие каналы, часто с помощью ничего не подозревающих бизнес-партнёров. Оперативники на месте собирали боеприпасы и распределяли их между командами. Лидеров групп обучали в третьих странах, а те, в свою очередь, готовили свои команды. Команды наблюдали за выкаткой ракет и наносили удары до того, как они были установлены для запуска. По данным источников, Моссад точно знал, что у Ирана в четыре раза больше ракет, чем грузовиков для их транспортировки - и именно в этом была уязвимость. Израильские агенты вывели из строя десятки таких грузовиков", - пишет WP.

Издание делает вывод, что эта операция Моссада во многом напоминает ту, что произошла на территории России 1 июня, когда Украина применила похожую тактику - спрятав дроны в крышах грузовых контейнеров и атаковав российские аэродромы.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.