Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ.

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11:06 Берлин, Париж и Лондон предлагают Ирану переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД ФРГ Вадефуль.

"Германия вместе с Францией и Великобританией готовы. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе. Я надеюсь, что это предложение будет принято", – сказал министр.

По его словам, ограничение иранской ядерной программы "также является ключевой предпосылкой для достижения мира в этом конфликте – чтобы Иран не представлял угрозы для региона, для государства Израиль и для Европы".

Напомним, ранее переговоры с Ираном по ядерной проблеме вели США, но после нападения Израиля Тегеран отменил ближайший раунд переговоров, назначенный на сегодня.

10:18 Иран готов подписать соглашение, гарантирующее, что у него не будет ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

Он также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае прекращения атак в отношении Ирана.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку. При этом очередной раунд переговоров между США и Тегераном, запланированный на сегодня, был отменен.

09:37 Израиль с утра обстрелял военную базу на западе Ирана в городе Керманшахе.

09:22 Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов гиперзвуковыми ракетми по целям в районе Тель-Авива.

По словам представителя движения "Ансар Аллах" Яхьи Сарии, атаки были проведены при координации с Ираном.

В сообщении уточняется, что использовались гиперзвуковые ракеты под названием "Палестина-2". Целями, как утверждают хуситы, стали важные объекты в районе Яффо. Представитель движения заявил, что все намеченные цели были поражены.

Израиль этого не подтверждал. При этом вчера СМИ заявляли, что Израиль атаковал командный состав хуситов, где присутствовал и лидер их группировки. Официально это не подтверждалось.

08:57 Иран ночью ударил ракетами по израильскому институту имени Вейцмана в Реховоте.

Заявляется, что поражено одно из зданий, где расположены лаборатории.

Институт специализируется на естественных науках.

08:41 Израиль ночью поразил штаб-квартиру минобороны Ирана в Тегеране, пишет CNN.

Израильские военные заявили, что они также атаковали локации, связанные с ядерной программой Ирана.

При этом известно, что Израиль обстрелял нефтебазу и топливный резервуар недалеко от Тегерана, вызвав большой пожар.

08:38 Еще кадры из израильского города Бат-Ям, где был прилет по многоэтажке.

08:18 Последствия ночных ударов по Израилю.

МИД страны сообщил, что погибло восемь человек, в том числе четыре ребенка.

Более 200 человек получили ранения. 35 человек числятся пропавшими без вести.

08:08 Президент Трамп заявил, что США не имеют отношения к ударам по Ирану. И заявил, что возможна сделка между Ираном и Израилем.

"США не имели никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом или в какой-либо форме нападет на нас, вся сила и мощь вооруженных сил США обрушатся на вас на уровнях, которых никогда не было. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал президент США.

00:17 Видео ударов по Израилю.

00:05 Видео пожара на нефтебазе в Тегеране после израильского авиаудара.

00:02 Моменты прилётов по Израилю и кадры разрушений после ударов иранских ракет.