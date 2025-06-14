Соединённые Штаты не намерены бомбить Иран вместе с армией Израиля.

Об этом заявили в Белом доме, передаёт американский новостной портал Axios.

В заметке рассуждается о том, что ЦАХАЛ не имеет противобункерных бомб достаточной мощности, чтобы уничтожить иранский ядерный объект "Фордо", расположенный в толще горного массива.

Соответствующие боеприпасы есть у американцев. Израильский чиновник заявил изданию, что "США всё ещё могут присоединиться к операции, а президент Трамп даже предположил, что сделает это в случае необходимости, когда говорил с Нетаньяху в дни, предшествовавшие атаке" по Ирану.

"Представитель Белого дома опроверг это, заявив Axios, что Трамп сказал прямо противоположное. По словам чиновника, в настоящее время США не намерены принимать в этом непосредственное участие", – пишет издание.

Израиль с Ираном при этом продолжают обмениваться угрозами.

"Очень скоро вы увидите самолёты израильских ВВС в небе над Тегераном. Мы нанесём удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл", – заявил премьер Биньямин Нетаньяху, которого цитирует израильская газета The Times of Israel.

Нетаньяху добавил, что нанесённые до сих пор удары ЦАХАЛ – "ничто по сравнению с тем, что будет в ближайшие дни".

В свою очередь Иран заявляет, что даст "более мощный ответ", если атаки территории исламской республики продолжатся.

"Если Израиль захочет повторить свою агрессию, он столкнётся с более жёстким и мощным ответом", – заявил президент страны Пезешкиан.

Ранее Оман подтвердил срыв переговоров Ирана и США, хотя Вашингтон по-прежнему готов к ядерной сделке с Тегераном.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Погибли около 80 человек, среди них высокопоставленные иранские военные руководители и ведущие участники ядерной программы. Тегеран осуществил ряд воздушных ударов в ответ.

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