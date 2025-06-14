Оман официально подтвердил срыв переговоров между Ираном и США по ядерной сделке.

Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди на своей странице в соцсети Х.

"Ирано-американские переговоры, запланированные на это воскресенье в Маскате, теперь не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к прочному миру", – пишет дипломат.

Вместе с этим президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает решить проблему иранской ядерной программы дипломатическим путём.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Президент Дональд Трамп продолжает говорить Ирану: "Эй, у вас есть возможность для мира!" Мы надеемся, что они выберут вариант переговоров", – сказал Хегсет.

По его словам, США отслеживают ситуацию и готовы при необходимости защитить своих военных на Ближнем Востоке. Хегсет добавил, что возможный удар Тегерана по американским объектам стал бы "плохой идеей".

Ранее в Иране заявили о "бессмысленности" переговоров и обвинили США в содействии Израилю после того как ЦАХАЛ нанёс удары по территории исламской республики.

Напомним, перед этим Трамп призвал Тегеран заключить сделку по ядерному развитию "пока не поздно".