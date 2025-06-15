Великобритания, в отличие от США, не помогала Израилю отражать недавние атаки Ирана. Об этом сообщает The Telegraph.

Сам Израиль также не обращался к Лондону за помощью, в отличие от прошлого года, когда состоялся обмен ударами с Ираном.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Кир Стармер "отказался отвечать на вопрос о том, могут ли британские самолеты присоединиться к американцам в защите Израиля от будущих иранских ударов".

"Я всегда буду принимать правильные решения для Великобритании", - заявил британский премьер.

При этом он заявил, что в регион перемещается дополнительная авиация на случай угрозы британским войскам и союзникам.

Отношения между лейбористами и Израилем ухудшились после ударов Тель-Авива по Газе. А на прошлой неделе Великобритания ввела санкции против двух израильских министров, напоминает издание.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.