Великобритания не планирует отправлять свои войска в Украину после прекращения огня без гарантий поддержки контингента со стороны США.

Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер во время интервью агентству Bloomberg.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности размещения британских войск в составе "коалиции желающих" в Украине "без американского воздушного прикрытия".

По словам Стармера, важную роль в этом процессе играют Соединенные Штаты.

"Я всегда говорил, что необходима защита США", - сказал он.

При этом британский премьер добавил, что "нет причин полагать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как они это делали на протяжении многих лет своей истории".

В то же время СМИ пишут, что США не готовы давать гарантии безопасности европейскому контингенту, который мог бы зайти в Украину после прекращения огня.

Ранее Соединенные Штаты отказались предоставить поддержку с воздуха для миротворцев Британии и Франции в случае отправки в Украину.

Также по данным Financial Times, на Западе начинают охладевать к идее ввода миротворцев в Украину.