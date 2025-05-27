План ввода европейских миротворцев в Украину мертв, поскольку он нелеп без поддержки президента США Дональда Трампа, а тот не готов её предоставить.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

Однако другой источник издания, французский дипломат, опроверг это и заявил, что обсуждение инициативы идет "в обычном темпе".

Правда, некоторые западные партнеры Киева к этой идее охладели. По данным FT, главные инициаторы миротворческой миссии Франция и Великобритания продолжают ее поддерживать, а Германия и другие страны уже "настроены более скептически", поскольку США не дали обещаний поддержки.

"Стармер и Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддержать моральный дух Украины, а также продемонстрировать свою приверженность Трампу", - пишет FT.

Западные страны "все больше расходятся во мнениях относительно того, какой объем военной поддержки может быть предоставлен Украине после войны".

Западные СМИ часто в последнее время пишут о проблемах с реализацией миротворческой инициативы, например, о небольшом количестве военных, которые страны могут отправить в Украину.

Между тем Москва не раз высказывала свое категорическое несогласие с размещением миротворцев.