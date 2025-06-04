Соединенные Штаты отказались предоставить поддержку с воздуха для миротворцев Британии и Франции в случае отправки в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

К такому выводу европейцы пришли в ходе переговоров с американскими коллегами.

"В то время как премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает на том, что так называемая "поддержка" со стороны США необходима для сдерживания России от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которые они искали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих", - пишет издание.

В свете этого европейцы скорректировали свою оценку и теперь считают, что для сдерживания РФ будет достаточно сочетания украинских сил, обучения союзников, европейских войск и авиации, дислоцированных на восточном фланге НАТО, а также патрулирования Черного моря.

В целом Британия и Франция уже завершили разработку плана отправки миротворцев, но отложили его реализацию до возобновления переговоров о прекращении огня. Европейские чиновники считают "все менее вероятным" мирное урегулирование в Украине.

Ранее газета Financial Times писала, что на Западе охладевают к идее ввода миротворцев в Украину.

В свою очередь в РФ заявляли, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к третьей мировой войне.