У президента США Дональда Трампа закончилось терпение в попытках завершить войну в Украине.

Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил американский посол в Турции Том Барак.

"Президент Трамп уже достиг предела своего терпения, его нельзя назвать очень терпеливым человеком. Если Турция сейчас вмешается и устранит операционные проблемы, то может состояться встреча на высшем уровне между лидерами. И я думаю, что мы сможем решить этот вопрос для всех. Я думаю, мой президент говорит, что, если вы не хотите прекратить бессмысленные смерти повсюду, не рассчитывайте на нас долго, потому что Америка больше не будет глобалистской", - сказал Барак.

Также он прокомментировал украинскую атаку по российским аэродромам накануне переговоров в Стамбуле.

"Накануне вечером произошло масштабное нападение. Это чья-то тактика. Глядя на это, вы можете спросить: "Было ли это выгодно Украине на мировой арене?" Возможно, для Украины, для ее народа это было выгодно. Возможно, Зеленский пытался решить часть этой проблемы, потому что не хотел, чтобы его народ огорчался из-за того, что казалось слабостью. Хотя они не слабы, они проделали отличную работу", - считает посол.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила о реакции Трампа на удар Украины по российским военным аэродромам.

Между тем власти США уже не раз заявляли о своем возможном выходе из мирных переговоров.