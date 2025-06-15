Число погибших в Израиле в результате атак Ирана возросло до 15, из которых 12 человек погибли за последние сутки.

Об этом сообщает Sky News.

По состоянию на 9 утра, 385 человек были госпитализированы с травмами. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 40 находятся в состоянии средней тяжести.

По данным Times of Israel, сегодня ночью под удар Ирана попал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Ущерб получили трубопровод и линии электропередач. Переработка сырья на заводе продолжается.

Также этой ночью из-за ракетного обстрела со стороны Ирана пострадал израильский институт имени Вейцмана в Реховоте, который специализируется на естественных науках.

Одно из зданий, в котором расположены лаборатории полностью поражено.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе.

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