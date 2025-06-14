Около 25% иранских ракет, выпущенных прошлой ночью не были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Тегеран выпустил по территории Израиля около 200 баллистических ракет в нескольких залпах.

При этом отмечается, что большинство ракет были сбиты системами противовоздушной обороны. В то же время, военные заявляют, что 25% ракет, то есть около 50, не были перехвачены.

При этом армия Израиля утверждает, что прилёты не нанесли ущерба критически важной инфраструктуре, а также военным базам.

По последним данным, в результате ракетных ударов 3 израильтянина погибли и около 70 получили ранения.

Телеканал Fox News сообщал, что этой ночью иранские баллистические ракеты нанесли удар по главному военному штабу Израиля, известному как "Кирьят".

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Погибли около 80 человек, среди них высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики. Тегеран атаковал в ответ.

Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.