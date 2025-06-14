Конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в ещё больший хаос. Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, похоже, считают, что смогут выстоять, однако другие мировые лидеры предупредили о непредвиденных последствиях в нестабильном регионе.

Об этом сообщает The New York Times.

"После бурной ночи израильских атак по Ирану, за которой последовал залп иранских ракет по израильским городам в отместку, Ближний Восток проснулся в субботу в радикально изменившемся ландшафте, где воюющие стороны укрепили свои позиции", - отмечает издание.

Издание полагает, что премьер-министр Израиля и президент США пошли на риск: Нетаньяху рассчитывает, что массированные удары Израиля нанесут смертельный удар по иранской ядерной программе и обезглавят военное руководство страны, а Трамп надеется, что нападение ослабит Иран и вынудит его пойти на дипломатические уступки США, не приведя к непредвиденным и потенциально катастрофическим последствиям.

При этом отмечается, что для других мировых лидеров, в том числе премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, эти последствия выглядели весьма серьезными.

Лидеры призвали к сдержанности, предупредив о возможных последствиях в регионе, который и без того находится в состоянии войны на нескольких фронтах, от Газы до израильского наступления на Хезболлу в Ливане и атак хуситов на судоходство в Персидском заливе.

"Смелое нападение Израиля почти наверняка сорвет попытки Трампа заключить сделку, ограничивающую ядерные амбиции Ирана. Его намек на то, что израильское нападение может стать рычагом для смягчения иранского руководства в пользу дипломатии, казался надуманным после появления изображений горящих жилых домов в Тегеране. Цены на нефть взлетели, а фондовые рынки обвалились, поскольку перспектива более широкой войны потрясла мир, уже потрясенный зигзагообразным курсом Трампа в отношении тарифов", - говорится в статье.

Также NYT задается следующими вопросами, от которых будет зависеть развитие событий:

Сможет ли Израиль парализовать ядерную программу Ирана, особенно Фордо, один из важнейших объектов по обогащению урана, расположенный глубоко в горах?

Заставит ли удар Иран ускорить создание ядерной бомбы, если предположить, что после атак на объекты и убийства иранских ученых он все еще обладает такой способностью? Эксперты предупреждают, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, что, в свою очередь, может вызвать региональную гонку ядерных вооружений?

Будут ли США втянуты в конфликт сверх того, что они уже сделали для защиты Израиля от ответных мер Ирана? Если да, то подвергнутся ли американские войска и активы в регионе нападениям со стороны Ирана или его союзников?

Смогут ли США предотвратить метастазирование конфликта в общерегиональную войну? Если это произойдет, как это повлияет на расчеты России с ее войной на Украине и Китая с его планами на Тайвань? Оба могут воспользоваться тем, что США будут заняты очередным болотом на Ближнем Востоке?

Ранее в New York Times писали, что большая часть ядерной программы Ирана осталась нетронутой после ударов Израиля.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.