Большая часть ядерной программы Ирана осталась нетронутой после ударов Израиля. Об этом пишет The New York Times.

В частности, атака на иранские ядерные объекты не затронула основное хранилище ядерного топлива в Исфахане. Это один из крупнейших иранских ядерных комплексов, и его не бомбили - несмотря на его ключевую роль в программе обогащения урана.

Во второй фазе атак Израиль ударил по другим объектам в Исфахане - лабораториям, где работали над превращением урана в металл, однако район с запасами обогащённого топлива остался нетронутым.

Эксперты считают, что это могло быть осознанным решением. Среди возможных причин - страх радиационного загрязнения в случае попадания, либо расчёт на то, что Иран откажется от топлива добровольно.

Согласно источникам, именно этот запас - ближайший путь Тегерана к созданию ядерного оружия.

Причем у Ирана остались и обогатительные мощности. Даже если объект в Натанзе будет окончательно выведен из строя, Иран может перевезти обогащённый уран на защищённый объект в Фордо, расположенный глубоко под землёй и недоступный для обычных ударов.

При этом издание сомневается, что у Израиля есть оружие для пробивания таких укрытий.

Ранее представитель Израиля в Совете безопасности ООН заявил, что войска его страны атаковали ядерный объект в Натанзе после получения информации, указывающей на то, что Иран близок к получению ядерного оружия.

А постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами ближневосточного региона.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.