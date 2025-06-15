Развязанная борьба между Израилем и Ираном в дальнейшем может показать их терпимость к боли и готовность к эскалации.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Издание пишет, что пока преимущество на стороне Израиля, однако по мере развития войны его выносливость будет подвергнута испытанию.

"Вопрос в том, у кого больше возможностей усилить боль. На данный момент это Израиль. Как показали первые обстрелы, он способен нанести Ирану серьезный ущерб - и может сделать гораздо больше, нацелившись на ключевые объекты инфраструктуры, такие как нефтяные терминалы, или, в конечном итоге, применив свой ядерный арсенал. Иран, напротив, может только увеличить количество того, что уже применяется - ракетные удары, хотя их точность хуже, чем у израильского оружия, а многие ключевые цели в Израиле находятся в подземных укрытиях. Если Иран пойдет на эскалацию и нанесет удары по экономической инфраструктуре Израиля, такой как электростанции или нефтеперерабатывающие заводы, это просто вызовет более сильные ответные удары", - говорится в статье.

Однако, по его мнению, по ходу развития событий эффект от израильских ударов может ослабеть. По мере того как цели уничтожаются, иранские войска перегруппировываются, и ситуация становится более динамичной.

Остаются сомнения относительно эффективности ударов Израиля по иранским ядерным объектам, большая часть которых находится под землей.

"Обе стороны имеют ограниченные запасы ключевого оружия (для Израиля - бомбы для уничтожения бункеров и ракеты-перехватчики для защиты, для Ирана - самые эффективные ракеты). Как только эти запасы будут исчерпаны, борьба будет за то, кто сможет дольше выдержать боль, и в этом у режима, подобному иранскому, есть некоторые преимущества. Если ракеты будут время от времени попадать в ключевые израильские цели, это поднимет боевой дух иранцев", - пишет издание.

По его оценкам, дипломатическая логика склоняется к возвращению за стол переговоров. Израиль также признает, что не может добиться чисто военного решения.

"Но уязвленное национальное самолюбие добавляет взрывоопасный элемент непредсказуемости. Иранское руководство, страдающее от унижений и потерь последних дней, не настроено идти на уступки, которых хотят Трамп и израильтяне", - пишет ST.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.