В Черном море между силами Украины и РФ активизировалась война за газовые вышки.

Об этом сообщают украинские и российские военные паблики.

По данным украинских телеграм-каналов, с утра россияне ударили ракетами Х-22 по газовым платформам. Также сегодня утром Воздушные силы ВСУ заявляли о ракетной атаке над Черным морем. В ВСУ уточнили, что из трех ракет как минимум одна достигла цели.

Российские паблики еще в субботу сообщали, что их войска провели атаку на вышки, применяя морские дроны "Овод" и десант в районе газодобывающих сооружений.

На опубликованных каналами кадрах видны подрывы и пожар на платформах.

Российские СМИ пишут, что в ночь на воскресенье Украина провела свою атаку с помощью морских дронов на подконтрольные россиянам газодобывающие платформы. Десант пытался высадиться на вышку "Крым-2", но, как утверждается, был атакован и отброшен.

Газовые вышки в Черном море используются обеими сторонами для разведки и обеспечения логистики при разного рода операциях. На них устанавливают соответствующее оборудование, в том числе ретрансляторы сигнала для дронов. При этом контроль за платформами, судя по всему, осуществляется дистанционно, без постоянного присутствия на вышках людей.

Напомним, в декабре морские беспилотники Военно-морских сил ВСУ атаковали захваченные газовые вышки у побережья оккупированного Крыма в Черном море.

Война в Украине идет 1201-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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