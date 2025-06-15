Президент США Дональд Трамп дал понять, что занимается остановкой войны между Израилем и Ираном.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По его словам, "сейчас проходит множество звонков и встреч" по этому поводу.

Американский лидер отметил, что обе страны "должны заключить сделку" и "остановиться".

"Я заставил Индию и Пакистан заключить сделку, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя отличными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться", - напомнил президент США.

Также Трамп привел в пример Сербию и Косово, заявляя, что остановил эскалацию между ними на первом сроке президентства. Кроме того, он заявил, что не дал начаться войне между Египтом и Эфиопией из-за плотины через Нил.

"Точно так же, скоро у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас проходит множество звонков и встреч. Я много делаю и никогда ни за что не получаю похвалы, но это нормально, люди поймут. Сделаем Ближний Восток снова великим!" - заключил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не имеют отношения к ударам по Ирану.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе. Ночью Израиль обстрелял нефтебазу и топливный резервуар недалеко от Тегерана. Иран ударил по израильским городам, погибли восемь израильтян, 35 человек считаются пропавшими без вести.

Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.