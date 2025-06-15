Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не имеют отношения к ударам по Ирану. По его словам, возможна сделка между Ираном и Израилем.

"США не имели никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом или в какой-либо форме нападет на нас, вся сила и мощь вооруженных сил США обрушатся на вас на уровнях, которых никогда не было. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал президент США в социальной сети Truth Social.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе. Ночью Израиль обстрелял нефтебазу и топливный резервуар недалеко от Тегерана. Иран ударил по израильским городам, погибли восемь израильтян, 35 человек считаются пропавшими без вести.

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