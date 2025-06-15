Иранские власти заявили о 128 погибших и около 900 раненых в результате израильских ударов с момента их начала.

Такие данные предоставило министерство здравоохранения страны.

При этом в пабликах расходятся видео, как жители массово покидают столицу Тегеран, который подвергается массированным обстрелам и внутренним диверсиям.

В результате израильских атак погибли ещё как минимум 14 иранских учёных, имевших отношение к ядерной программе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в странах Персидского залива.

Утверждается, что часть специалистов стали жертвами взрывов, организованных с использованием заминированных автомобилей сегодня в Тегеране.

В Тегеране были взорваны пять самодельных бомб, сообщает местное агентство IRNA. Также издание пишет о подрывах заминированных автомобилей в столице Ирана.

Местные паблики сообщали, что в ходе израильских диверсий был повреждён крупный водовод, улицы города заливает водой. Также сообщается о повреждении здания иранского минюста.

Ранее в Washington Post раскрыли детали диверсионной операции Израиля, что позволила нейтрализовать иранскую ПВО.

Также стало известно, что в Израиле увеличилось число погибших после иранских обстрелов.