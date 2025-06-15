Иран обратился к палестинцам на территории Израиля с призывом держаться подальше от радиационно опасных объектов. В заявлении подчеркивается, что это необходимо "ради собственной безопасности" на фоне возможной масштабной военной эскалации между двумя странами.

Данная информация распространяется через СМИ, соцсети и мессенджеры.

"Мы настоятельно рекомендуем вам держаться как можно дальше от ядерных объектов, энергетических объектов, центров радиационных исследований и любых объектов, содержащих радиоактивные материалы", – говорится в обращении.

Также СМИ цитируют представителя иранского командования, который заявил, что территория Израиля скоро будет "непригодна для проживания", и призвал население покинуть страну.

Также Тегеран предупредил Тель-Авив о готовности нанести "шокирующий ответ", если со стороны ЦАХАЛ последуют новые атаки.

"Наш удар будет нанесён по жизненно важным объектам, штаб-квартирам сионистских лидеров и учёных. У нас есть обширный банк целей", – заявили в Иране.

Ранее в Израиле увеличилось число погибших после иранских обстрелов.

Напомним, эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ нанёс масштабный удар по территории исламской республики. После этого следует череда обменов ударами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Тегеран обвинил Вашингтон в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе.

В числе недавних событий Израиль обстрелял нефтебазу и топливный резервуар недалеко от Тегерана. Иран ударил по израильским городам, погибли восемь израильтян, 35 человек считаются пропавшими без вести.

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