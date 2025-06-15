Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США "могут вмешаться" в израильско-иранский конфликт. Кроме того, не исключено посредничество главы РФ Владимира Путина в его урегулировании.

Об этом пишет американский телеканалу ABC News со ссылкой на президента США.

Трамп заявил телеканалу, что "вполне возможно, что мы можем быть вовлечены" в конфликт между Израилем и Ираном. Но в данный момент США не участвуют в этой войне.

Президент США также добавил, что будет "открыт" для того, чтобы российский лидер выступил посредником на возможных переговорах о деэскалации.

"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", – сказал Трамп.

Ранее американский президент написал пост о том, что идёт работа над "сделкой" между Израилем и Ираном, и "скоро будет мир".

Напомним, Путин поговорил с Трампом об Иране и Украине.

Касаясь российско-украинского конфликта, Трамп выразил заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий.

Ранее глава РФ поговорил с Нетаньяху и Пезешкианом, заявив о готовности стать посредником в достижении мира.