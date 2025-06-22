Иранские власти отрицают заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Организации по атомной энергии Ирана, на прилегающих территориях не зафиксировано утечек радиации или признаков загрязнения (позже это подтвердило МАГАТЭ).

Руководитель системы ядерной безопасности страны заявил, что все необходимые проверки были проведены, и жители могут продолжать жить рядом с объектами "без опасений".

Чиновники на местах также отвергли утверждения президента США Дональда Трампа о разрушении объекта в Фордо, заявив о "незначительных повреждениях". Центр систем ядерной безопасности страны заявил, что опасности для населения нет, а движение на маршрутах вблизи ядерных объектов, в том числе между Тегераном, Кумом и Исфаханом, не нарушено.

Корреспондент агентства Tasnim, побывавший в районе Фордо, сообщил, что ночь прошла спокойно. Местные жители отмечают, что слышали звуки ПВО и дронов, как и в предыдущие ночи, но никаких мощных взрывов не зафиксировали. На месте не наблюдается ни дыма, ни признаков разрушений.

Иранский депутат Маннан Раиси из Кума рядом с Фордо заявил, что основное воздействие американских бомб пришлось на наземные сооружения. Он добавил, что все материалы, которые могли представлять потенциальную угрозу для населения, "были заранее вывезены" из Фордо.

Жители Кума в разговоре с репортером агентства Tansim назвали заявления США об уничтожении объекта "блефом".

Агентство IRNA показало репортаж, где утверждается, что столб дыма поднимается за пределами объекта в Фордо (на видео).

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.