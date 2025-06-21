Иранский аятолла подготовил трех преемников на случай покушения - The New York Times
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил трех преемников на случай покушения на него.
Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на три иранских источника.
По предоставленным данным, в настоящее время Хаменеи укрывается в бункере и общается со своими командирами через доверенного помощника и задерживает электронные сообщения, чтобы затруднить его обнаружение.
Разведка страны предписала чиновникам прекратить использование мобильных телефонов и любых электронных устройств для связи. Также было приказано всем высокопоставленным правительственным чиновникам и военным командирам оставаться в укрытиях.
При этом утверждается, что государственный деятель в качестве кандидатов себе на замену назначил трех высокопоставленных священнослужителей, а также выбрал преемников в своей военной цепочке командования на случай устранения дополнительных высокопоставленных чиновников.
Отмечается, что сын лидера Моджтаба Хаменеи не входит в число его потенциальных преемников.
Напомним, Хаменеи ответил отказом на требование президента США Дональда Трампа объявить капитуляцию.
Ранее СМИ писали, что Иран пойдет на создание ядерного оружия в случае убийства Израилем верховного лидера Али Хаменеи.