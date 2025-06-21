Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил трех преемников на случай покушения на него.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на три иранских источника.

По предоставленным данным, в настоящее время Хаменеи укрывается в бункере и общается со своими командирами через доверенного помощника и задерживает электронные сообщения, чтобы затруднить его обнаружение.

Разведка страны предписала чиновникам прекратить использование мобильных телефонов и любых электронных устройств для связи. Также было приказано всем высокопоставленным правительственным чиновникам и военным командирам оставаться в укрытиях.

При этом утверждается, что государственный деятель в качестве кандидатов себе на замену назначил трех высокопоставленных священнослужителей, а также выбрал преемников в своей военной цепочке командования на случай устранения дополнительных высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что сын лидера Моджтаба Хаменеи не входит в число его потенциальных преемников.

Напомним, Хаменеи ответил отказом на требование президента США Дональда Трампа объявить капитуляцию.

Ранее СМИ писали, что Иран пойдет на создание ядерного оружия в случае убийства Израилем верховного лидера Али Хаменеи.