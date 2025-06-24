Конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Скриншот этой новости Трамп опубликовал в Truth Social.

По мнению члена палаты представителей, президент США достоин награды за "исключительную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и за предотвращение получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете".

Напомним, ранее Пакистан выступил с призывом вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Такое заявление было сделано "в знак признания Трампа решающего дипломатического вмешательства и ведущей роли" во время недавнего обострения в Кашмире.

О том, что президент США хочет получить такую премию, ранее говорил ряд американских деятелей, включая бывшего советника Трампа Джона Болтона.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play