Пакистан выступил с призывом вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на МИД Пакистана.

Такое заявление было сделано "в знак признания Трампа решающего дипломатического вмешательства и ведущей роли" во время недавнего обострения в Кашмире.

В МИД страны заявили, что Трамп проявил "стратегическое предвидение и государственную мудрость", снизив напряженность и предотвратив масштабный конфликт. При этом указывается, что американский глава "предлагал посредничество по Кашмиру" и продолжает играть позитивную роль в глобальных процессах.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что именно его усилия помогли предотвратить войну между двумя ядерными державами. Однако Индия отвергает это и настаивает, что соглашение о прекращении огня было достигнуто напрямую между военными двух стран - без участия США.

Отметим, что вчера вечером на своей странице в собственной соцсети Truth Social президент США написал, что не получит Нобелевскую премию мира за те конфликты, которые он уже уладил, поскольку эту премию "дают только либералам".

В числе таких конфликтов он назвал обострение между Индией и Пакистаном.

"Я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину, Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что имеет для меня значение", - написал Трамп.

О том, что президент США хочет получить такую премию, ранее говорил ряд американских деятелей, включая бывшего советника Трампа Джона Болтона.