Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль с Ираном достигли договоренности о прекращении огня.

"ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСЕМ! Было полностью согласовано между Израилем и Ираном: будет объявлено ПОЛНОЕ И ТОТАЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии!), сроком на 12 часов, после чего ВОЙНА БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ЗАВЕРШЁННОЙ! Официально, прекращение огня начнёт Иран, и по прошествии 12-го часа - Израиль, а по истечении 24 часов всему миру будет торжественно объявлено об ОФИЦИАЛЬНОМ ЗАВЕРШЕНИИ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ. В течение каждого прекращения огня противоположная сторона обязуется сохранять МИР и УВАЖЕНИЕ. При условии, что всё пойдёт, как должно (а, так и будет), я хочу поздравить обе страны - Израиль и Иран - с выдержкой, мужеством и разумом, позволившими положить конец тому, что можно назвать "12-ДНЕВНАЯ ВОЙНА". Это была война, которая могла продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток - но этого не произошло и не произойдёт! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединённые Штаты Америки, и ДА БЛАГОСЛОВИТ БОГ ВСЕЙ МИР!", - написал он.

Высокопоставленный иракский чиновник подтвердил, что Тегеран согласен на прекращение огня с Израилем, предложенное США при посредничестве Катара.

Один из чиновников сообщил, что президент США Трамп сообщил эмиру Катара, что Израиль согласился на прекращение огня и попросил Катар помочь убедить Иран тоже согласиться.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани недавно провел телефонный разговор с иранскими официальными лицами, в ходе которого он заручился согласием Ирана на предложенное США прекращение огня.

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что в настоящее время нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Однако добавил, что Иран готов прекратить огонь, если Израиль прекратит атаки.

По его словам, окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже.

Израильский чиновник дал понять, что его страна будет соблюдать прекращение огня, объявленное Трампом. По его словам, оно останется в силе, если обе стороны будут его придерживаться.

"Трамп объявил о прекращении огня. Если все стороны его выдержат, оно сохранится", - говорит чиновник новостному сайту Walla.

При этом никаких официальных заявлений от премьера Биньямина Нетаньяху или других официальных лиц Израиля по этому вопросу не было.

Утром президент США заявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном вступило в силу.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - написал он в соцсети.

В комментарии телеканалу NBC News Трамп заявил, что ожидает, что объявленное им прекращение огня между Израилем и Ираном будет "вечным".

"Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно", - сказал президент США.

На вопрос, закончилась ли война окончательно, Трамп ответил: "Да. Я не верю, что они когда-либо снова будут стрелять друг в друга".

Тем временем, израильская армия заявляет о пуске ракет из Ирана, несмотря на анонсированное Трампом перемирие с 7 утра по киевскому времени.

Иранские СМИ сообщают, что прекращение огня вступило в силу, а последняя волна ракет была выпущена ещё до 7 утра по киевскому времени.

Сообщается, что во время утренних обстрелов ракета попала по жилому дому в Беэр-Шеве. На видео - прилет, на фото - последствия.

Напомним, вчера Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре. После чего Трамп дал понять, что Штаты не будут отвечать на удары Тегерана.