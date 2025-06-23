Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана.

Об этом заявило Министерство иностранных дел королевства.

"Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар. Саудовская Аравия подтверждает, что применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах", - отмечается в заявлении.

В свою очередь Объединенные Арабские Эмираты также осудили атаку Ирана на базу США в Катаре, передаёт агентство WAM.

Заявляется, что Министерство иностранных дел ОАЭ выразило полную солидарность с Катаром и свою "непоколебимую поддержку всех мер, направленных на защиту безопасности его граждан и жителей".

Известно также, что ранее закрывшие свое воздушное пространство Бахрейн и Кувейт его открыли воздушное пространство. Также возобновил свою работу аэропорт Дубая (ОАЭ).

Напомним, Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре. Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении "мощного ракетного удара по авиабазе Аль-Удейд". По данным иранского агентства NourNews, американскую базу Аль-Удейд атаковали до шести ракет.

В свою очередь Катар назвал атаку "нарушением своего суверенитета и Устава ООН", а также заявил, что сохраняет право на ответ Ирану.