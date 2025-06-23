Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении "мощного ракетного удара по авиабазе Аль-Удейд". Катар заявляет, что ПВО успешно отбила ракетную атаку.

Тегеран заявил, что проводит её в отношении баз США также в Ираке, передает агентство Tasnim.

Иран заявил, что его операция против американских баз носит название "Хорошая весть о победе" и это ответная атака, проведенная в рамках операции "Башарат аль-Фатх", которая была одобрена Высшим советом национальной безопасности Ирана и возглавлялась Центральным командованием "Хатам аль-Анбия".

"Эпоха "ударил и убежал" закончилась — любые повторные атаки ускорят крах присутствия США в Западной Азии", – заявил КСИР.

Также в заявлении сказано, что "будущие атаки могут привести к краху как военной инфраструктуры США в регионе, так и сионистского режима".

По данным иранского агентства NourNews, американскую базу Аль-Удейд атаковали до шести ракет.

Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил, что количество ракет, которые Иран использовал для атаки на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, было таким же, как и количество бомб, которые США использовали для ударов по иранским ядерным объектам.

Минобороны Катара заявляет, что катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Аль-Удейд. Также Катар заявил, что сохраняет за собой право на ответные действия после удара со стороны Ирана.

По данным The New York Times, Иран координировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими официальными лицами и заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы, сообщают три иранских официальных лица, знакомых с планами.

При этом агентство Tasnim пишет, что Тегеран атаковал также базы США в Ираке. Reuters сообщает, что на американской авиабазе в Ираке объявили режим боевой готовности и велели военнослужащими спуститься в укрытие.

В сети публикуют кадры взрывов над Кувейтом, который граничит с Кувейтом.

Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Ирана по американским военным базам собрал срочное совещание с высшим руководством США, пишет Fox News.