Министерство иностранных дел Британии призвало своих граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.

Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Британия рекомендовала своим подданным в Катаре оставаться в безопасном месте, говорится в сообщении на сайте правительства.

Между тем Катар закрыл свое воздушное пространство "до дальнейшего уведомления".

Об этом говорится в сообщении МИД Катара в соцсети Х.

Тем временем Иран подготовил пусковые ракетные установки для удара по Катару, где расположены базы США.

Об этом сообщили американские чиновники, пишет газета The Wall Streer Journal.

Израильские паблики пишут, что удар уже произошёл.

Напомним, США заявили, что ждут ответа Ирана на их удар в ближайшие дни. Накануне Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "отреагирует на агрессию", проявленную Соединёнными Штатами.

В свою очередь западные издания с тревогой писали, что ответом на это могут послужить атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Между тем сегодня стало известно, что военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению. По данным источников арабоязычной новостной службы Al Maalomah, объект был атакован минометным снарядом.