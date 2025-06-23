Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению. Инцидент произошел сегодня утром.

Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источники.

По информации издания, инцидент произошел в Хасеке.

А по данным источников арабоязычной новостной службы Al Maalomah, объект был атакован минометным снарядом. Собеседники журналистов не знают, кто и откуда запустил снаряд. Однако известно, что после обстрела дислоцированные на базе американские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в воздух поднялись несколько американских вертолетов, военнослужащие США прочесали район вокруг объекта.

Именно в Хасеке в последние месяцы американские военные активно поддерживают курдские формирования. Также они контролируют нефтяные месторождения.

При этом чуть менее недели назад Reuters писало, что военнослужащие США покинули две военные базы на северо-востоке Сириикак раз в провинции Хасеке: Эль-Вазир и Телль-Бейдар. После этого территорию баз стали охранять небольшие подразделения курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

Напомним, вчера США атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

После этого западные СМИ с тревогой писали, что ответом на это могут послужить атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке.