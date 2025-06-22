Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать своих сторонников, которые выступили против ударов США по Ирану.

В своей соцсети он обрушился на конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, который на днях примкнул к группе демократов, желающих заблокировать возможность Трампа начать войну без одобрения Конгресса.

"Мэсси - это слабый, неэффективный политик, который не уважает американские вооруженные силы и не признает их блестящую и смелую работу во вчерашней атаке", - заявил Трамп.

Он также пообещал лично участвовать в кампании против Мэсси на праймериз в Кентукки и поддержать "истинного патриота", который будет баллотироваться от Республиканской партии.

Ранее президент США раскритиковал главу национальной разведки Тулси Габбард за ее заявление, что Иран не был готов к созданию ядерного оружия.

Напомним, демократы осудили удары Трампа по Ирану без одобрения Конгресса США.

Подробнее о разногласиях в американском истеблишменте по поводу Ирана мы писали в отдельном материале.