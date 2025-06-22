Соединенные Штаты ждет ответ, который "заставит их пожалеть за нанесенный удар по ядерным объектам Ирана".

Об этом заявил пресс-центр Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По его заявлениям, Иран продолжит наносить удары по Израилю после атаки США.

При этом командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Алиреза Тангсири угрожает закрыть Ормузский пролив "через несколько часов".

Тем временем в Сети появились первые спутниковые снимки ядерного объекта Фордо после американского удара. На опубликованных кадрах можно заметить пробоины в горе.

Однако, насколько они глубокие и разрушили ли они сам подземный объект, по этим снимкам сказать трудно.

На еще одном снимке объекта в Фордо видно, что иранцы проводят инженерные работы около входов в объект. Вероятно, в настоящее время они укрепляют входы накануне американских ударов.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал официальный ответ на удар США.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

В ответ на атаку лава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.

Отметим, что в Тегеране отрицают заявления США об уничтожении ядерных объектов. Чиновники заявили о "незначительных повреждениях".

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