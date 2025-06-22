Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Он утверждает, что эти объекты "полностью и безвозвратно разрушены". Трамп не исключил новые удары по Ирану, если тот не "заключит мир".

Иранские власти отрицают заявления США об уничтожении объектов. Тегеран заявляет, что на прилегающих территориях не зафиксировано утечек радиации или признаков загрязнения. Это подтвердило МАГАТЭ.

"Страна" следит за развитием событий на Ближнем Востоке. Онлайн обновляется.

11:09 Спутниковые снимки от 19 июня зафиксировали большое движение грузовиков в районе ядерного объекта в Фордо. Около 16 грузовиков стояло у въезда.

Ранее высокопоставленные иранские источники сообщили СМИ, что большую часть высокообогащенного урана накануне вывезли из Фордо в другое защищенное хранилище.

10.42 Иранское агентство Fars подтверждает, что ядерный объект в Фордо подвергся атаке американской авиации, однако утверждает, что серьёзных повреждений он не получил».

Высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что большая часть высокообогащенного урана из Фордо «была вывезена в неизвестное место» ещё до атаки США.

Ранее об отсутствии сильных повреждений в ходе атаки заявляли и другие иранские СМИ, а также депутаты парламента.

10.10 Ещё кадры последствий сегодняшних ударов по Израилю.

В КСИР заявляют, что под удар попал аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры командования.

В Израиле говорят, что атакованы баллистикой Хайфа и Тель-Авив - там повреждены и разрушены несколько зданий, под завалами могут быть люди.

09.48 Йеменские хуситы заявили, что вступают в войну.

"Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", - говорится на Х-аккаунте хуситской армии.

Кому направлена угроза - не уточняется, но публикуется карикатура на Нетаньяху и Трампа, который отдал приказ на удар по Ирану.

09.14 Иранские власти отрицают заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо.

По данным Организации по атомной энергии Ирана, на прилегающих территориях не зафиксировано утечек радиации или признаков загрязнения (позже это подтвердило МАГАТЭ).

Руководитель системы ядерной безопасности страны заявил, что все необходимые проверки были проведены, и жители могут продолжать жить рядом с объектами «без опасений».

Чиновники на местах также отвергли утверждения Трампа о разрушении объекта в Фордо, заявив о «незначительных повреждениях». Центр систем ядерной безопасности страны заявил, что опасности для населения нет, а движение на маршрутах вблизи ядерных объектов, в том числе между Тегераном, Кумом и Исфаханом, не нарушено.

Корреспондент агентства Tasnim, побывавший в районе Фордо, сообщил, что ночь прошла спокойно. Местные жители отмечают, что слышали звуки ПВО и дронов, как и в предыдущие ночи, но никаких мощных взрывов не зафиксировали. На месте не наблюдается ни дыма, ни признаков разрушений.

Иранский депутат Маннан Раиси из Кума рядом с Фордо заявил, что основное воздействие американских бомб пришлось на наземные сооружения. Он добавил, что все материалы, которые могли представлять потенциальную угрозу для населения, «были заранее вывезены» из Фордо.

Жители Кума в разговоре с репортером агентства Tansim назвали заявления США об уничтожении объекта «блефом».

Агентство IRNA показало репортаж, где утверждается, что столб дыма поднимается за пределами объекта в Фордо (на видео).

08.25 Последствия утренних прилетов по Израилю. Сообщают о десяти раненых.

08.23 Уровень радиации на подвергшихся удару ядерных объектах Ирана не повысился, заявляет МАГАТЭ.

«После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов», - сообщило агентство.

Тем временем Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением, обвинив агентство в соучастии. И говоря, что Тегеран не остановит развития своей ядерной отрасли.

«Ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан в Иране подверглись жестокой агрессии в нарушение международного права. Атаки были совершены при соучастии Международного агентства по атомной энергии. Иран, как страна, не допустит остановки развития ядерной промышленности, построенной на крови ядерных мучеников», - говорится в заявлении.

08.16 В районе иранского ядерного объекта в Фордо сегодня утром зафиксированы два пожара, которые отображает спутниковый сервис NASA.

Первый появился в 2:29, второй - в 2:54 по местному времени.

Как пишет CNN, пожары были зафиксированы примерно за час до того, как Трамп объявил об ударах по Ирану.

08.08 Полное обращение Трампа после американских ударов по Ирану на русском языке.

Напомним, там он заявил, что разрушены три главных ядерных объекта Ирана.

08.03 Иран наносит удары по Хайфе, есть прилёты в портовой зоне, пишут телеграмм-каналы.

07.53 Израильские СМИ сообщают о прилётах после иранских ударов.

07.44 По данным источником CBS, США связались с Ираном перед атакой, подчеркнув ограниченный характер ударов и заверив, что цель операции не связана с изменением режима в Тегеране.

CNN сообщает со ссылкой на источники, что Трамп пока не планирует новых ударов по Ирану.

По данным канала, американский президент считает, что совершённая ранее атака подтолкнёт Иран к переговорам, и тот «согласится прекратить войну».

Впрочем, ранее Трамп уже заявлял, что берет паузу на две недели для нанесения ударов. А, по итогу, атаковал Иран уже сегодня.

Поэтому неизвестно, насколько нынешние сообщения об «ограниченности» ударов соответствуют истине.

Но, в любом случае, сейчас все зависит от реакции Ирана.

07.34 Официальный ответ Ирана на удар США дал министр иностранных дел страны.

Он заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь «вечные последствия» и Иран «оставляет за собой» все возможности ответа в формате самообороны.

07.26 США нанесли удар по Ирану. Сценарии развития событий

1. Иран отвечает на атаку ударом по американским объектам на Ближнем востоке, перекрывает Ормузский пролив, США втягиваются в войну.

2. Тегеран берет паузу и не отвечает на первую атаку, стремясь избежать полноценного вступления в войну США, но при этом обмен ударами между Израилем и Ираном продолжится. Однако, если американские удары повторятся, то ответить на них иранцы в любом случае будут вынуждены.

3. США и Израиль заявляют о завершении атак на Иран, объявив, что «все цели выполнены, все ядерные объекты разрушены». Иран также прекращает атаки на Израиль. Не исключено, что именно такой вариант считает идеальным Трамп. Но неизвестно, считает ли его таковым Нетаньяху и Иран. У них могут быть совсем иные планы на будущее.

07.15 США использовали шесть бомбардировщиков B-2, чтобы сбросить 12 «бункерных бомб» на ядерный объект в Фордо, сказал CNN американский чиновник. По его словам, подводные лодки также выпустили 30 крылатых ракет по двум другим объектам - Натанзу и Исфахану.

Кроме того, B2 сбросил два противобункерных снаряда на Натанз.

Какие есть разрушения после ударов пока неизвестно.

07.06 Решение Трампа нанести удары по Ирану без одобрения Конгресса может стать основанием для импичмента, заявляет член Палаты представителей, один из лидеров левого крыла в Демпартии США Александрия Окасио-Кортес на своей странице в Х.

«Он импульсивно рискнул начать войну, которая может вовлечь нас в ловушку на протяжении поколений. Это абсолютное и явное основание для импичмента», - написала Окасио-Кортес.

06.51 Лидер демократической оппозиции в сенате США Чак Шумер заявил, что Трампу "не позволено единолично вести нацию в войну без стратегии". Он считает, что опасность масштабной, долгой и разрушительной войны после ударов США драматически повысилась.

Шумер потребовал от Трампа ответить за атаку на Иран перед Конгрессом.

06.50 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «смелым» решение Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

Он заявил, что применение «ужасающего и праведного могущества Соединенных Штатов» против иранских ядерных объектов станет «историческим поворотом».

06.48 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «очень обеспокоен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и так находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности».

06.44 США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан, заявил Трамп.

«Все самолеты уже покинули воздушное пространство Ирана. Полный боекомплект был сброшен на основную цель – Фордо», - заявил Трамп.

Напомним, ещё позавчера он говорил, что в течение двух недель примет решение атаковать Иран или нет. Но, уже тогда ряд СМИ и экспертов полагали, что такие заявления могут быть попыткой обмануть Иран и притупить его бдительность, а, на самом деле, удар готовился на выходные. Так и произошло.

Теперь вопрос - даст ли ответ американцам Иран и если даст, то какой?