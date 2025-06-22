Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана в ответ на удары США, "и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность".

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников Пентагона и Белого дома.

Утверждается, что у Ирана уже есть планы по нанесению ударов по американским базам и активам на Ближнем Востоке, "если возникнет необходимость". Но пока не было никаких признаков скорого начала реализации этих планов.

Телеканал отмечает, что американские базы и объекты находятся в самом высоком состоянии боевой готовности в течение нескольких месяцев.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

В ответ на атаку лава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.

Отметим, что в Тегеране отрицают заявления США об уничтожении ядерных объектов. Чиновники заявили о "незначительных повреждениях".