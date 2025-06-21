Бывший президент США Билл Клинтон раскритиковал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за войну в Иране.

По его словам, израильский премьер с помощью начавшийся войны хочет "остаться у власти навсегда".

"Нетаньяху давно хотел воевать с Ираном, потому что таким образом он может остаться у власти навсегда. Он был там большую часть последних 20 лет. Но я думаю, что нам нужно попытаться успокоить это, и я надеюсь, что президент США Дональд Трамп это сделает. Надеюсь, все, кто там находится, это сделают", - заявил Клинтон в интервью Fox News.

При этом Клинтон поддержал идею нераспространения ядерного оружия, но осудил гибель мирных жителей в результате военных операций США и Израиля, подчеркнув, что "эти люди просто хотят жить".

"Мы должны убедить наших друзей на Ближнем Востоке, что мы будем рядом с ними и защищать их, но выбирать необъявленные войны, в которых жертвами становятся в основном ни в чем не повинные мирные жители, которые так или иначе не задействованы и просто хотят жить нормальной жизнью - это не способ ее решить", - сказал экс-президент.

Какие разногласия среди американских и западных элит вызвало нападение Израиля на Иран, мы анализировали в отдельном материале.