Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "отреагирует на агрессию", проявленную Соединёнными Штатами.

Об этом глава исламской республики сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В опубликованном заявлении Пезешкиан назвал действия Вашингтона "военной агрессией", подчеркнув, что Иран "стойко защищал себя".

"Мы всегда заявляли, что готовы к взаимодействию и переговорам в рамках международного права, но вместо того, чтобы принять логику, другая сторона потребовала капитуляции иранской нации. Наша нация никогда не поддастся издевательствам и угнетению, и естественно, что она соответствующим образом отреагирует на агрессию", – заявил Пезешкиан.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

В ответ на атаку глава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.

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