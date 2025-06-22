Президент Ирана заявил, что его страна "отреагирует на агрессию" США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "отреагирует на агрессию", проявленную Соединёнными Штатами.
Об этом глава исламской республики сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В опубликованном заявлении Пезешкиан назвал действия Вашингтона "военной агрессией", подчеркнув, что Иран "стойко защищал себя".
"Мы всегда заявляли, что готовы к взаимодействию и переговорам в рамках международного права, но вместо того, чтобы принять логику, другая сторона потребовала капитуляции иранской нации. Наша нация никогда не поддастся издевательствам и угнетению, и естественно, что она соответствующим образом отреагирует на агрессию", – заявил Пезешкиан.
Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.
В ответ на атаку глава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.
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