Израиль не скрывает, что одной из задач войны против Ирана он видит свержение власти в Тегеране. США более осторожно комментирует этот вопрос, подчеркивая, что их недавние удары не имели целью сменить режим. Однако, вчера Трамп сказал, что власть в Иране может поменяться.

Однако, в этом вопросе есть одна большая проблема - у Израиля и даже у США, в отличие от 2003 года, когда был захвачен Ирак, нет в регионе крупной армии, которая бы могла завоевать такую огромную страну как Иран.

Поэтому основной расчет делается на то, что массированные воздушные удары и убийства многих руководителей государства и армии приведут к коллапсу госаппарата и к свержению режима внутренними силами - будь то путем массовых протестов, либо путем госпереворота.

В Иране действительно много противоречий и до войны было велико недовольство правящим режимом.

Но приведет ли это к тому, что власть в Тегеране будет свергнута?

Потенциально есть несколько направлений, которые могут привести к смене или, как минимум, к дестабилизации власти.

Это и те, кто выступает за светский путь развития страны (и таких немало - ранее они уже неоднократно протестовали). Это и сепаратистские движения национальных меньшинств. Это и зарубежная оппозиция, среди которой наиболее активен сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

Однако, война - не лучшее время для протестов или для начала мятежа. По крайней мере пока госаппарат и силовые структуры действуют и не распались. С любыми оппозиционерами и сепаратистами, если они попытаются "шатать" ситуацию, будут поступать по законам военного времени, объявляя израильскими агентами. Применительно к Ирану это означает расстрел. Иногда даже без суда. Кроме того, как уже показал опыт Украины 2022 года, может оказаться крайне неверным расчет на то, что недовольство населения страны действующей властью приведет к тому, что недовольные перейдут на сторону государства, которое на их страну напало. Может произойти обратный процесс - консолидация вокруг правительства.

Кроме того, если говорить о зарубежных оппозиционерах, то они внутри страны крайне непопулярны даже среди противников режима.

В то же время, на Западе у многих есть надежда на то, что смена курса будет осуществлена внутри самой власти.

По общепринятой точки зрения, иранское руководство неоднородно. Часть его настроена на диалог и компромиссы с Западом (считается, что именно это крыло представляет нынешний президент страны, который считается по иранским меркам либералом). Другие, в том числе лидер Ирана аятолла Хаменеи, выступают за жесткую линию. Как писали СМИ, это проявлялось и в отношении сделки с США. Поэтому на Западе есть ожидания, что такие разногласия могут стать основой для внутренних потрясений, особенно если погибнет Хаменеи. Тем более, что все эти процессы пытаются активно подогревать Израиль и США. Именно иранские "ястребы" стали объектами операций Израиля по физическому уничтожению руководителей армии и спецслужб.

Однако, нужно понимать, что светские власти Ирана, которых относят к "либеральным" кругам, не являются самостоятельными единицами. Реальной властью в стране является управляемый аятоллой КСИР - Корпус стражей исламской революции. В экспертных кругах распространено сравнение, что из себя КСИР представляет - это как если б в России в одну структуру были бы объединены ФСБ, Роснефть, Ростех (производитель оружия), Роснефть и Росгвардия. КСИР является каркасом на котором держится исламская республика. Причем каркасом очень мощным, довольно эффективным (в плане подавление внутренней смуты) и заточенным на длительную борьбу с внешними врагами. Именно он контролирует гражданских чиновников, а также военных. Пресекая в зародыше любые попытки неповиновения.

И даже убийство аятоллы, либо отдельных руководителей КСИР, этот каркас не сломает.

Другой вопрос, что он может понести столь значительные потери, что более не сможет быть эффективным в плане поддержания внутренней стабильности. На это и был расчет Израиля, который в первый день фактически обезглавил КСИР. Однако, это не привело к краху госсистемы. КСИР быстро восстановил контроль. И можно ли его разрушить исключительно воздушными ударами - вопрос пока остается открытым.

Хотя, технически, Израиль и США могут попытаться "выключить" иранскую экономику, разбомбив инфраструктуру, включая энергетику, НПЗ, порты, коммунальное хозяйство. Однако, как показывает хуситов, которые с "выключенной" экономикой воюют с окружающим миром уже который год, даже это может не привести к падению иранской власти.

Подробнее о ситуации внутри Ирана читайте в статье "Страны".

"Коллапс режима приведет к хаосу"

Рядовые иранцы в частных разговорах со «Страной» говорят, что общество разделено - одни выступают против режима, возглавляемого 86-летним духовным лидером Али Хаменеи, другие - поддерживают его и еще больше объединяются из-за нападения Израиля. Причем даже среди тех, кто был против Хаменеи до войны, удары Израиля и США очень многие не поддерживают.

"К чему эти удары привели? Раньше центрами протестов были крупные города. Прежде всего, Тегеран. Теперь же миллионы людей из городов сбежали, рассеявшись по провинциям, где большинство за аятоллу. Кроме того, нападение Израиля власти используют для оправдания любых жестких мер против недовольных, обвиняя их в работе на Израиль. А обвинение в этом - смертная казнь. Не знаю, что будет дальше. Может быть, в конце концов, под воздействием воздушных ударов режим расшатается. Но пока мы видим толко его укрепление и ужесточение", - говорит один из жителей Тегерана, который ранее участвовал в протестных акциях.

На Западе единой позиции в отношении того, как поступать с аятоллой, нет. Трамп вчера намекал, что власть в Иране может поменяться, а вот Макрон на саммите G7 в Канаде предостерег от свержения иранского правительства, «когда вы понятия не имеете, что будет дальше».

«Самая большая ошибка сегодня — пытаться военными средствами добиться смены режима в Иране, потому что это приведет к хаосу. Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в 2003 году в Ираке (против Саддама Хусейна, - Ред.), было хорошей идеей? Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ливии в следующее десятилетие (свержение Муаммара Каддафи в 2011 году, - Ред.), было хорошей идеей?» - сказал он.

Главный же вопрос, по мнению экспертов, в том, что в Иране нет тех, кто мог бы заменить нынешний режим.

Оппозиция в изгнании так же непопулярна внутри республики. И хотя некоторые иранские политические активисты за рубежом, как, например, Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, который позиционировал себя как демократический лидер, призывали своих соотечественников к восстанию, их связи с Израилем и Нетаньяху оттолкнули от него сторонников.

«Нет жизнеспособной альтернативы — ни внутри Ирана, ни за его пределами — нынешней системе, что делает внутреннюю реформу единственным реалистичным путем вперед», — сказал Financial Times Мохаммад Атрианфар, политик-реформатор и бывший политзаключенный.

В то же время Хаменеи, говорят эксперты, сталкивается с самым суровым испытанием за четыре десятилетия своего правления.

«Это самый важный момент для Хаменеи. У него было много поворотов с тех пор, как он стал верховным лидером в 1989 году, но этот момент превзошел все ожидания, — сказал Financial Times Санам Вакил, директор по Ближнему Востоку в Chatham House. - Его приоритет — выживание режима — перевернуть ситуацию, насколько это возможно для Ирана. Они видят себя Давидом против Голиафа, поэтому возможность выжить — это победа для них».

Гражданская война и развал страны

При этом в Иране есть и внутренние противоречия. В частности, сепаратистские движения среди нацменьшинств.

Jerusalem Post уже призвала израильского лидера Нетаньяху сделать федерализацию Ирана политической целью, поскольку «Иран не может быть реформирован».

«Исторические обиды многих этнических групп Ирана — среди них курды, азербайджанцы и белуджи - могут быть использованы в межконфессиональном конфликте, угрожая территориальной целостности Ирана. Лучшим сценарием для Ирана, который сведет к минимуму число жертв и сохранит свою территорию, является эволюция в сторону более прагматичных частей существующего режима. Это может произойти посредством внутреннего государственного переворота или может произойти органически после смерти верховного лидера», - сказал «Стране» эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель Atlantic Араш Азизи.

В то же время, по его словам, сейчас даже те, кто против аятоллы опасаются, что смена режима будет хуже для них в краткосрочной перспективе. Этому настроению способствуют революции арабской весны, которые продемонстрировали опасность таких радикальных действий.

"Переворот может произойти, но если он произойдет, он, скорее всего, ужесточит авторитарный контроль, а не демократизирует", - говорит "Стране" эксперт по Ирану, журналист Пежман Гургани.

По мнению Азизи, в ближайшем будущем в ситуацию вмешаются внешние стабилизирующие силы.

"В их интересах иметь неядерный, стабильный, нефтедобывающий Иран. Китай желает этого в качестве обеспечения для "Шелкового пути", охватывающего большую часть Евразии. Европа предпочитает стабильный Иран, чтобы избежать наплыва беженцев. Россия хочет иметь локальный противовес интересам Саудовской Аравии в регионе, а также ОПЕК", - говорит нам Азизи.

В Иране, говорит эксперт, много людей, которые против режима. Сюда входят относительно либеральный средний класс и различные сепаратисты из числа меньшинств, но хватка аппарата государственной безопасности все еще очень крепка.

КСИР с его огромными экономическими активами просто так не сдастся и не уйдет, и можно ожидать, что большая часть даже в самой тяжелой ситуации останется лояльной аятолле.