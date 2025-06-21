"Риторика нацистов". Известные немцы подали коллективный иск против Мерца за одобрение ударов Израиля по Ирану
Около 20 известных граждан ФРГ подписались под уголовным иском против канцлера Фридриха Мерца за его одобрение нападения Израиля на Иран.
Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
В числе подписантов – певец Дитер "Диди" Халлерфорден и бывший депутат Бундестага от партии левых Дитер Дем, публицист Патрик Бааб, политик "Союза Сары Вагенкнехт" Андре Хунко и депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.
Истцы обвинили Мерца в "риторике нацистов" при массовых расстрелах в Бабьем Яру. Коллективное заявление подано в генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина.
Поводом для возмущения стали слова канцлера: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
Авторы заявления считают, что эта фраза может подпадать под действие статьи 80a УК Германии "подстрекательство к агрессии". Также заявители указывают на возможное нарушение принципа мирного сосуществования и миролюбивой внешней политики, закреплённых в конституции ФРГ. Формально это не является уголовно наказуемым, но, по их мнению, противоречит присяге, принесённой Мерцем перед вступлением в должность канцлера.
В иске также упоминается, что Мерц ссылается на утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что своей атакой Тель-Авив сорвал создание ядерной бомбы иранцами: подписанты заявляют, что подобное утверждение опровергается американскими спецслужбами, и что Нетаньяху говорит о близости ядерной угрозы со стороны Тегерана уже более 20 лет.
Наконец, фраза "грязная работа" в контексте боевых действий, по мнению авторов обращения, отсылает к риторике нацистов. В частности, истцы указывают, что такое же выражение использовалось в 1942 году офицером СС Августом Хефнером при оправдании массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру во время оккупации Украины.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что США и Германия могут присоединиться к ударам по Ирану.
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