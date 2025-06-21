Около 20 известных граждан ФРГ подписались под уголовным иском против канцлера Фридриха Мерца за его одобрение нападения Израиля на Иран.

Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

В числе подписантов – певец Дитер "Диди" Халлерфорден и бывший депутат Бундестага от партии левых Дитер Дем, публицист Патрик Бааб, политик "Союза Сары Вагенкнехт" Андре Хунко и депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.

Истцы обвинили Мерца в "риторике нацистов" при массовых расстрелах в Бабьем Яру. Коллективное заявление подано в генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина.

Поводом для возмущения стали слова канцлера: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".

Авторы заявления считают, что эта фраза может подпадать под действие статьи 80a УК Германии "подстрекательство к агрессии". Также заявители указывают на возможное нарушение принципа мирного сосуществования и миролюбивой внешней политики, закреплённых в конституции ФРГ. Формально это не является уголовно наказуемым, но, по их мнению, противоречит присяге, принесённой Мерцем перед вступлением в должность канцлера.

В иске также упоминается, что Мерц ссылается на утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что своей атакой Тель-Авив сорвал создание ядерной бомбы иранцами: подписанты заявляют, что подобное утверждение опровергается американскими спецслужбами, и что Нетаньяху говорит о близости ядерной угрозы со стороны Тегерана уже более 20 лет.

Наконец, фраза "грязная работа" в контексте боевых действий, по мнению авторов обращения, отсылает к риторике нацистов. В частности, истцы указывают, что такое же выражение использовалось в 1942 году офицером СС Августом Хефнером при оправдании массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру во время оккупации Украины.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что США и Германия могут присоединиться к ударам по Ирану.

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