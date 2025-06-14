В Берлине на украинца было совершено вооружённое нападение. Мужчину ударили ножом.

О происшествии сообщает местная полиция.

Пострадавшим стал 51-летний мужчина, когда выгуливал собаку в парке около 6:40 утра и давал команды животному на украинском языке. В какой-то момент к нему подошли двое неизвестных и спросили его о национальной принадлежности.

Услышав, что он украинец, один из незнакомцев ударил мужчину ножом в живот.

Нападавшие скрылись. Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет.

Расследованием занимается отдел полиции по политически мотивированным преступлениям.

Ранее мы рассказывали, что в немецком Франкфурте 19-летний афганец напал на украинку. Полиция сообщала, что подозреваемый не был знаком с жертвой - он просто увидел её в парке и незаметно подошел к женщине сзади, схватил ее за плечо, после чего неожиданно нанес несколько ударов ножом в область головы и шеи.

Также стало известно, что мигрант из Сирии зарезал 14-летнего подростка в Австрии.

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