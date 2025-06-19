Французская пресса обратила внимание на неонацистскую символику, которую "до сих пор демонстрируют солдаты украинской Третьей штурмовой бригады".

Об этом сообщает газета Le Monde.

Материал проиллюстрирован 15-минутным видео, в котором показаны символы времен нацистской Германии, которые демонстрируют украинские военные: свастика, черное солнце, эмблемы подразделений Ваффен-СС и другие, как в виде нашивок на форме, так и татуировок на теле.

"Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС… Видеорасследовательская группа Le Monde зафиксировала несколько сотен таких случаев, размещённых сотнями украинских солдат в социальных сетях. Из 350 выявленных военнослужащих 200 принадлежат к Третьей штурмовой бригаде — одному из передовых подразделений украинской армии", - говорится в статье.

Газета отмечает, что Третья штурмовая бригада, которая проходит военную подготовку в Европе, в частности, Франции, раньше обещала следить за своим имиджем.

Костяк третьей штурмовой бригады составляют ветераны "Азова", подразделение было создано лидером ультраправой партии "Национальной корпус" Андреем Билецким.

Отметим, что это не первый подобный скандал с неонацистской символикой в последние дни. На выходных соцсети активно обсуждали фото зигующих активистов, которые пришли срывать ЛГБТ-марш в Киеве.

В телеграм-каналах пишут, что жест, похожий на нацистское приветствие, показывали члены ультраправой организации "Карпатская сечь".

Чуть менее года назад левые в Европейском Союзе обвинили ту же Третью штурмовую бригаду ВСУ в неонацизме.

В 2015 году Конгресс США запретил оказывать военную помощь "Азову" из-за предполагаемых связей с неонацистами. Однако в 2024 году запрет на поставку ему американских вооружений был снят.