В Киеве молодые люди развернули государственный военный флаг нацистской Германии 1938-1945 годов со свастикой рядом с танцующим аниматором в ростовом костюме пса Патрона.

Видео акции появилось в столичных телеграм-каналах.

Что это была за акция, непонятно.

Вскоре после появления видео полиция Киева сообщила в Фейсбуке, что начала расследование по факту распространения нацистской символики.

"Сегодня во время мониторинга информационного контента социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором группа подростков открыто демонстрирует флаг с нацистской символикой. Событие происходило на столичных Позняках. Оперативный дежурный направил на место правонарушения следственно-оперативную группу, работников ювенальной превенции, уголовной полиции и патрульных полицейских. На месте происшествия правоохранители устанавливают свидетелей, участников и все детали происшествия", - рассказали в полиции.

Следственный отдел Дарницкого управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.





Ранее Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС "Галичина" не принадлежит к нацистской.

Ранее американская газета The New York Times писала, что нацистские символы на линии фронта в Украине могут подорвать международную поддержку Киева.