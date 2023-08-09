Российский военный Артем из Кемерово, находящийся в украинском плену, заявил, что считает украинцев нацистами.

Об этом он сказал журналистам "РБК-Украина", которые прибыли делать репортаж в один из лагерей для российских военнопленных.

В лагере журналистам показали места, где пленные работают. Это несколько цехов, в одном из них производят подарочные пакеты. Мужчины в синих робах осторожно складывают блестящую малиновую бумагу в разноцветных пятнах, формируя пакеты.

Журналисты спросили – думал ли он, что в Украине нацисты.

"Я и сейчас так думаю", – ответил пленный.

При этом он сказал, что условия в плену хорошие.

На вопрос, если украинцы нацисты, то почему они так хорошо относятся к пленным россиян ответил:

"Вы цивилизованные нацисты".

Ранее мы сообщали, что вчера Украина вернула из плена еще 22 человека.

Между тем война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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