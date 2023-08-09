"Цивилизованные нацисты". Российский военнопленный рассказал об отношении к украинцам
Российский военный Артем из Кемерово, находящийся в украинском плену, заявил, что считает украинцев нацистами.
Об этом он сказал журналистам "РБК-Украина", которые прибыли делать репортаж в один из лагерей для российских военнопленных.
В лагере журналистам показали места, где пленные работают. Это несколько цехов, в одном из них производят подарочные пакеты. Мужчины в синих робах осторожно складывают блестящую малиновую бумагу в разноцветных пятнах, формируя пакеты.
Журналисты спросили – думал ли он, что в Украине нацисты.
"Я и сейчас так думаю", – ответил пленный.
При этом он сказал, что условия в плену хорошие.
На вопрос, если украинцы нацисты, то почему они так хорошо относятся к пленным россиян ответил:
"Вы цивилизованные нацисты".
Ранее мы сообщали, что вчера Украина вернула из плена еще 22 человека.
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