Израиль "очень близок" к достижению своих целей в войне с Ираном и будет избегать войны на истощение.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова передает The Times of Israel.

Премьер утверждает, что США нанесли "очень серьезный ущерб" ядерному объекту в Фордо, но отказался вдаваться в подробности о масштабах ущерба.

"Мы не будем предпринимать действия, выходящие за рамки того, что необходимо для достижения [целей], но мы также не будем заканчивать слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция завершится и боевые действия прекратятся. Мы очень, очень близки к их достижению", — сказал Нетаньяху.

Он также утверждает, что Израиль располагает "интересной информацией" о местонахождении 400 килограммов 60-процентного обогащенного урана, который Иран заранее вывез с трех объектов.

Между тем американская газета The New York Times написала, что масштаб повреждений ядерного объекта в Фордо после ударов США остаётся неясным. При этом эксперты считают, что ядерная программа Ирана может быть отброшена назад на два года - пять лет. В частности, такого мнения придерживается бывший сотрудник Пентагона в первой администрации Трампа и бывший сотрудник ЦРУ Мик Малрой.

Газета считает, что Иран вряд ли сумел вывезти свое ядерное оборудование вместе с обогащенным ураном до ударов США, поскольку оно включает гигантские центрифуги, соединенные трубами и прикрученные болтами к цементному полу. Американский чиновник заявил изданию, что было бы нереально полностью вывезти оборудование из Фордо после начала конфликта с Израилем.

Первоначальный анализ израильских военных привел их к выводу, что объект получил серьезные повреждения от удара, но не был полностью разрушен.

Министр обороны США Пит Хегсет и новый председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн на брифинге "избегали максималистских заявлений Трампа об успехе" и заявили, что первоначальная оценка боевых повреждений всех трех иранских объектов показала "серьезные повреждения и разрушения".

Напомним, вчера Хегсет выступил с заявлениями об Иране и сообщил, что ядерные амбиции Тегерана в результате ударов США уничтожены.

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