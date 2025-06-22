Министр обороны США Пит Хегсет выступил с заявлениями в духе "все задачи выполнены, все цели уничтожены" в вопросе Ирана.

Об этом он заявил во время брифинга.

По словам Хегсета, ядерные амбиции Ирана в результате сегодняшних ударов США уничтожены.

При этом он предупредил, что любой ответ Ирана будет встречен гораздо более мощным ударом.

"Иран должен выбрать мир", - заявил глава Пентагона.

Отмечается, что операция Соединенных Штатов по атаке ядерных объектов Ирана называлась "Полуночный молот".

Также Хегсет добавил, что США не планировали своими ударами менять режим аятолл в Иране.

"Миссия не заключалась в смене режима. Президент санкционировал точную операцию по нейтрализации угроз нашим национальным интересам, исходящих от иранской ядерной программы", - сказал глава Пентагона, которого цитирует Bloomberg.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что первоначальная оценка ущерба от боевых действий показала, что все три объекта Ирана получили "серьезные повреждения и разрушения" после американских ударов.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что в отличие от президента США Дональда Трампа, Кэйн не использовал слово "уничтожены".

По словам генерала, еще слишком рано говорить о том, сохранил ли Иран какой-либо ядерный потенциал.

Высокопоставленный американский чиновник в комментарии The New York Times также признал, что атака B-2 на ядерный центр в Фордо не уничтожила хорошо укрепленный объект, но нанесла ему серьезный ущерб.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался давать стопроцентную гарантию уничтожения ядерной программы Ирана.

В интервью NBC он заявил, что Вашингтон не может со 100%-ной уверенностью утверждать, что эти объекты были полностью уничтожены. Но операция, по мнению американской администрации, "существенно задержала" развитие ядерного оружия в Иране.

"Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели там, в Иране. Но мы видели многое, и я очень уверен, что мы существенно задержали разработку ядерного оружия, и это было целью этой атаки", - сказал Вэнс.

Также он заявил: "Мы уничтожили иранскую ядерную программу. Я думаю, что мы существенно отбросили эту программу назад".

Отвечая на вопрос о том, находятся ли США в состоянии войны с Ираном, Вэнс сказал: "Мы не находимся в состоянии войны с Ираном. Мы находимся в состоянии войны с ядерной программой Ирана".

Кроме того, США не заинтересованы ни в направлении сухопутных сил в Иран, ни в затяжном конфликте с ним, добавил вице-президент.

Тем временем появились новые спутниковые снимки ядерного объекта Фордо, по которому наносился удар. Там видно шесть отверстий от бомб.

Замглавы иранской государственной телерадиокомпании Хасан Абедини в свою очередь заявил, что иранские власти заранее вывезли материалы с трёх ядерных объектов, по которым позднее были нанесены удары.

"Запасы обогащенного урана были вывезены из ядерных центров, и там не осталось никаких материалов, которые, если бы на них нацелились, могли бы вызвать радиацию и нанести вред нашим соотечественникам", - сказал Абедини в эфире телеканала.

Советник главы парламента Ирана Мехди Мохаммади также заявил, что Тегеран ожидал возможного удара по объекту в Фордо и заблаговременно эвакуировал персонал и материалы. По его словам, ущерб от атаки не носит необратимого характера.

Между тем президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ядерная программа Ирана не была уничтожена в результате недавних ударов США и Израиля. По его словам, операция нанесла серьезный ущерб, но не стала окончательным решением проблемы.

"Не могу сказать, что она была уничтожена, можно сказать, что ей был нанесен очень тяжелый удар как в результате израильских атак, так и американской атаки", - сказал Герцог.

Он также добавил, что удары будут иметь "далеко идущие последствия".

Напомним, в Сети появились первые спутниковые снимки ядерного объекта Фордо после американского удара. На опубликованных кадрах можно заметить пробоины в горе.

Ранее местные СМИ писали об отрицании иранскими властями заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо.