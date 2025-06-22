Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Главный вопрос после американских ударов – каким будет ответ Тегерана.

Есть, правда, версия, что все происходящее - это некий "договорняк", чтобы президент США Дональд Трамп смог поставить "жирную точку", заявив о выполнении всех целей и о завершении войны, после чего Израиль, а, следовательно, и Иран прекратят удары. На 100% такую вероятность исключать нельзя, но пока, кроме отдельных "сливов" в СМИ и открытия Израилем сегодня своего воздушного пространства для эвакуационный гражданских рейсов, на это не так уж и много указывает. Да и взаимные обстрелы после американских ударов продолжились. Единственное, можно предположить, что Иран действительно знал заранее об ударе по Фордо, так как проводил там накануне некие работы. Но, повторимся, полностью исключать вариант постепенного затухания войны не стоит в виду больших потерь, понесенных Ираном и больших рисков втягивания в войну для США.

Если же война продолжится, то выбор у Тегерана будет из трех опций.



Первая – принять условия США по ядерной сделке. Хотя и это не гарантирует прекращения ударов Израиля, который почти не скрывает, что намерен воспользоваться ситуацией для свержения иранской власти. Тем более, что уже не может быть никакого доверия и сколько-нибудь серьезного отношения к любым заявлениям Трампа, после того как он еще в пятницу обещал дать две недели на поиск дипломатических путей, прежде чем принять решение вступать в войну или нет, а затем нанес удар через два дня. Очевидно, что Трамп вошел в логику израильской "партии войны" и "ястребов" в своем собственном окружении. И именно данная логика определяет его действия. А логика эта простая – режим аятолл должен быть свергнут.



Вторая – стоять на своем, продолжая обмениваться ударами с Израилем, но американцев не трогать. Впрочем, в таком случае с большой долей вероятности США нанесут новые удары. Потому что неделя израильских атак уже показала, что сами по себе они не могут сокрушить Иран. Несмотря на потери, власти в Тегеране сохраняют управляемость страной и возможность наносить ответные удары.



Третья – нанести удар по американцам как ответ на сегодняшнюю бомбардировку, не дожидаясь новых атак США. А также предпринять иные действия. Например - перекрыть Ормузский пролив.



Вторая и третья опция друг от друга отличаются только в сроках начала обмена ударами между Ираном и США.



Между тем, нельзя сбрасывать со счетов и геополитический аспект.



Сегодняшние американские удары дали всем врагам США и лично Трампа уникальную возможность втянуть Штаты в долгую изнурительную войну, превратив Иран в ближневосточную "Украину" для Америки.



Причем последствия для Вашингтона, если война пойдет по тяжелому сценарию, могут быть куда разрушительнее, чем последствия для России ее вторжения в Украину. РФ начинала войну, имея маленький госдолг, большие финансовые резервы, положительное торговое сальдо при пиковых ценах на свой экспорт, полностью подконтрольную внутриполитическую ситуацию.



США вступают в войну с огромным внешним долгом, который всеми экспертами называется бомбой огромной силы под американской экономикой (и война эту проблему резко усугубит) и внутриполитической нестабильностью, которую война, опять же, только усилит. Против нее выступают в Демпартии и многие республиканцы. Если американцы начнут нести потери, это может вызвать серьёзные потрясения в США и привести к краху американского доминирования в мире.



Тем более, что у США есть и проблемы чисто военного характера в борьбе с Ираном. Главное – у них нет под рукой в регионе сухопутной армии, которая бы могла захватить Иран, как это сделали американцы с Ираком в 2003 году. Поэтому надежда может быть только на то, что воздушные удары нанесут столь большой ущерб Ирану, что он либо капитулирует, либо власть там будет свергнута внутренними силами. Но реально ли этого добиться – неизвестно. Тем более, что запасы бомб и ракет у США также не безграничны.



В данной ситуации, однако, есть три ключевых вопроса.

Первый – готов ли сам Иран превращаться в "Украину", создавая проблемы Америке ценой огромных собственных потерь. Хотя, как писалось выше, шансов на компромиссной основе выйти из войны ему могут и не дать.

Второй – готовы ли Китай, Россия или иные страны обеспечить достаточную поддержку Ирану для того, чтобы он нанес существенный ущерб американцам и для того, чтобы его власть выдержала длительную войну и не рухнула в ближайшее время. К слову, удивлявшая и возмущавшая многих мягкая политика Трампа в отношении РФ, отказ сильно давить на Путина и вводить санкции, возможно, имела вполне прикладную цель - минимизировать вероятность какой-либо существенной помощи от России Ирану. Хотя, судя по последнему сообщению Дмитрия Медведева, который сказал, что некоторые страны передадут Тегерану свой ядерный боекомплект, позиция Москвы в конфликте может оказаться не такой уж лояльной к США.



Третий и, на самом деле, главный, вопрос - что у Ирана с созданием ядерного оружия? Был ли он действительно близок к его получению накануне нападения Израиля и если да, то насколько сохранил такую возможность после израильских и американских ударов. Если возможность сохранилась, то вполне вероятно, что Тегеран ускорит создание ядерного оружия, чтобы затем предъявить его как аргумент с требованием к Америке и Израилю прекратить бомбардировки.



Ставки в игре крайне велики и ее исход, как мы уже писали, напрямую зависят от того, окажется ли Америка втянута в тяжелую длительную войну или нет.



От этого же зависит и влияние событий на Ближнем Востоке на войну в Украине.

Быстрое завершение войны (особенно, если американцам удастся добиться своих целей) может привести как к усилению давления Трампа на обе стороны с целью добиться прекращения огня, так и к резкому ужесточению политики Вашингтона в отношении Москвы (если "ястребы" получат определяющее влияние в Белом доме). Втягивание же США в длительную войну обнулит перспективы любой американской помощи, приведет к росту цен на нефть (а значит – к укреплению позиций РФ) и, возможно, к окончательному расколу глобального Запада и к вступлению его в эру больших потрясений, во время которых ему будет явно не до Украины.



Еще одно негативное для Киева последствие сегодняшнего удара – еще большее размывание понятий международного права. Удар американцы (также как и на прошлой неделе израильтяне) нанесли без санкции ООН, в качестве "превентивной меры" на основе утверждения о подготовке Ираном создания ядерной бомбы (что Тегеран отрицает).

Напомним, что вторжение в Украину также подавалось Путиным как "превентивная мера" для ликвидации различных угроз, что Киев называл ложными утверждениями. И теперь апелляции украинских властей к уставу ООН и международному праву будут иметь еще меньший эффект, чем ранее. Особенно в незападной части мира.



Нанесен еще один сильный удар по созданной после 1945 года системе международных отношений, сделан еще один шаг к утверждению вместо нее "права сильного".