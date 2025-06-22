После удара США по Ирану ряд стран готовы напрямую передать свой ядерный боекомплект Тегерану.

Об этом написал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом он не уточнил, является ли одной из таких стран Россия.

В целом он критически оценил удар американцев и выразил уверенность, что теперь Иран точно будет создавать ядерное оружие.

"Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?

1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.

2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено.

3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.

5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.

6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее.

7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.

8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.

9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.

10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!" - написал Медведев.

В свою очередь МИД России осудил атаки США на Иран.

"Начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", - заявляет МИД РФ.

Также в Москве заявили, что американская атака нанесла "огромный урон авторитету ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - Ред.) и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ".

Вероятно, намекая на то, что Иран теперь может выйти из ДНЯО и создать свое ядерное оружие.

В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что отправляется сегодня в Москву и завтра рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Он напомнил, что у Москвы и Тегерана подписано соглашение о "стратегическом партнёрстве".

При этом демократы также осудили удары президента США Дональда Трампа по Ирану без одобрения Конгресса.

Ранее мы писали, что Россия направила США сигнал с призывом воздержаться от удара по Ирану.