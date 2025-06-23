Президент Украины Владимир Зеленский фактически поддержал вчерашние удары США по Ирану.

Об этом он заявил в воскресном вечернем обращении.

По словам главы государства, он заслушал доклад после американских ударов по объектам ядерной программы "режима, который так много помог главе РФ Владимиру Путину".

При этом Зеленский напомнил, что Иран поставил России "Шахеды".

"Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в поддержку России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, огромные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться", - заявил украинский президент.

Также он выступил против распространения ядерного оружия, которого "в современном мире быть не должно", и похвалил "решимость президента США Дональда Трампа".

Напомним, в самих США неоднозначное отношение к атаке на Иран. Так, представители Демократической партии осудили удары Трампа по Ирану без одобрения конгресса.

Да и некоторые западные СМИ выразили тревогу по поводу решения Белого дома. Например, издание Financial Times назвало это решение "политической авантюрой".